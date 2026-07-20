В Орловском ГАУ вновь ищут подрядчика по ремонту общежития за 160 млн

Источник финансирования — субсидии федерального бюджета. В рамках капитального ремонта подрядчику предстоит заменить инженерные коммуникации, перегородки, окна и двери, устроить новые покрытия полов, потолков и облицовку стен. Дополнительно необходимо смонтировать системы пожарной и охранной сигнализации, контроля доступа, молниезащиты и заземления. Также победитель торгов должен отремонтировать крыльцо и благоустроить прилегающую территорию, в том числе установить скамейки и спортивное оборудование. Завершить работы необходимо до 15 декабря 2027 года. Гарантия — пять лет.