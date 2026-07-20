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2,2 млрд направили на подготовку нижегородских школ и детсадов к учебному году

Более 2,2 млрд рублей направили на подготовку школ, детских садов и центров допобразования в Нижнем Новгороде к учебному году.

Источник: Живем в Нижнем

Более 2,2 млрд рублей направили на подготовку школ, детских садов и центров допобразования в Нижнем Новгороде к учебному году. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.

Деньги потратили на ремонт помещений и закупку нового оборудования, мебели, учебных материалов. Результаты работы оценивает комиссия, куда входят районные управления образования, МЧС, Роспотребнадзор, родители и другие.

До 15 августа специалистам предстоит проверить более 500 учреждений. На данный момент одобрение получили 177 образовательных организаций.

«Специалисты следят за исправностью всех систем — от тепло- и водоснабжения до пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения, а также состоянием пищеблоков и обновлением меню завтраков и обедов и не только», — написал глава города.

Напомним, строительство 30 детсадов и 12 школ запланировано в Нижегородской области.

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