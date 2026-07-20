На подготовку Нижнего Новгорода к новому учебному году выделено 2,2 млрд рублей

«Работа в них кипит: вместе с необходимым ремонтом специалисты следят за исправностью всех систем — от тепло- и водоснабжения до пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения, а также состоянием пищеблоков и обновлением меню завтраков и обедов и не только. На сегодняшний день комиссия уже приняла 177 объектов, в ежедневном режиме работа продолжается по остальным», — резюмировал мэр Нижнего Новгорода.