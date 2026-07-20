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На подготовку Нижнего Новгорода к новому учебному году выделено 2,2 млрд рублей

Комиссия оценит готовность свыше 500 образовательных учреждений.

Источник: Время

2,2 млрд рублей выделено на подготовку образовательных организаций к новому учебному году. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале.

Она включает в себя ремонт разного профиля, закупку нового оборудования, мебели, учебных материалов и благоустройство.

В настоящий момент в детских садах, школах и центрах дополнительного образования работает приёмочная комиссия, Шалабаев подчеркнул, что до главной даты окончания всех проверок — 15 августа — предстоит оценить готовность свыше 500 учреждений.

«Работа в них кипит: вместе с необходимым ремонтом специалисты следят за исправностью всех систем — от тепло- и водоснабжения до пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения, а также состоянием пищеблоков и обновлением меню завтраков и обедов и не только. На сегодняшний день комиссия уже приняла 177 объектов, в ежедневном режиме работа продолжается по остальным», — резюмировал мэр Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что одиннадцать нижегородских выпускников получили 100 баллов на пересдаче ЕГЭ.