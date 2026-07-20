До конца года 33 светофора в Новосибирске подключат к ИТС

«В настоящее время к Интеллектуальной транспортной системе подключено 156 светофоров и 768 детекторов транспортного потока. Их задача — в реальном времени отслеживать нагрузку на улично-дорожную сеть и корректировать светофорное регулирование для оптимизации движения транспорта. Первый уровень зрелости ИТС будет достигнут в 2027 году совместными усилиями городского и регионального центров организации дорожного движения», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.