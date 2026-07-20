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До конца года 33 светофора в Новосибирске подключат к ИТС

К Интеллектуальной транспортной системе также присоединятся 136 детекторов.

Состав Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Новосибирске до конца 2026 года пополнят 33 светофора и 136 детекторов транспортных потоков. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.

«В настоящее время к Интеллектуальной транспортной системе подключено 156 светофоров и 768 детекторов транспортного потока. Их задача — в реальном времени отслеживать нагрузку на улично-дорожную сеть и корректировать светофорное регулирование для оптимизации движения транспорта. Первый уровень зрелости ИТС будет достигнут в 2027 году совместными усилиями городского и регионального центров организации дорожного движения», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Планируется, что к 2028 году доля светофорных объектов, подключенных к ИТС, превысит 50%. Детекторами мониторинга транспортных потоков должно быть охвачено не менее 40% магистральных дорог и улиц.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.