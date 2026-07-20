«Юг Руси» выплатил дивиденды на 651 млн рублей

Согласно данным портала rusprofile, ООО «Юг Руси» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в апреле 2004 года и работает в сфере управления ценными бумагами. Генеральным директором с августа 2023 года является Камиль Музафаров. Единственным учредителем выступает юридическое лицо — ООО «РЕСУРС», владеющее 100% долей. В 2024 году выручка компании составила 15,2 млн руб., что на 6% ниже уровня 2023 года. При этом чистая прибыль за 2024 год положительна и составила 56,4 млн руб., что является резким улучшением по сравнению с убытком в 76,5 млн руб. годом ранее.