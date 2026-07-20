Воспитанники «Динамо» собрали урожай наград в Астрахани

В юниорской группе блестящие результаты показала Александра Крамаренко: она поднялась на высшую ступень пьедестала в одиночном разряде, а в смешанном парном разряде завоевала серебро. Ещё одна представительница Волгограда, Кира Сокрутова, также продемонстрировала высокий уровень мастерства и заняла второе место в одиночном разряде. Подготовил спортсменок тренер Виктор Петрович Цап.