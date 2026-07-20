В Тюмени студентам рассказали о трудовом законодательстве

«Главное, чтобы ребята поняли: обратиться за помощью можно не только к родителям, но и к специалистам службы занятости. Они помогут молодому специалисту переобучиться на актуальную профессию, организовать стажировку на предприятии и получить карьерное сопровождение. Также мы рекомендуем полученные знания применять сразу, не откладывая “на потом”, чтобы не растерять запал и получить первый опыт трудоустройства», — подытожила Дарья Тихомирова.