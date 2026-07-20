В Тюмени студентам рассказали о трудовом законодательстве

Два мероприятия для студентов, посвященные основам трудового законодательства и написанию резюме, прошли в июне в Тюмени. Они были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном центре занятости населения.
В частности, первокурсники Тюменского колледжа производственных и социальных технологий на «Информационном часе» узнали об основах трудового законодательства. Заместитель начальника отдела трудоустройства молодежи тюменского кадрового центра «Работа России» Дарья Тихомирова объяснила, какие документы можно подписывать без опаски, когда можно рассчитывать на отпуск и больничный и что делать, если работодатель вдруг «забыл» про зарплату.
В то же время участники Молодежного клуба, который работает при кадровом центре, научились отличать «рабочее» резюме от неудачного. Также они собрали структуру идеального резюме для тех, у кого пока нет записей в трудовой книжке, но есть мотивация и учебные проекты.
«Главное, чтобы ребята поняли: обратиться за помощью можно не только к родителям, но и к специалистам службы занятости. Они помогут молодому специалисту переобучиться на актуальную профессию, организовать стажировку на предприятии и получить карьерное сопровождение. Также мы рекомендуем полученные знания применять сразу, не откладывая “на потом”, чтобы не растерять запал и получить первый опыт трудоустройства», — подытожила Дарья Тихомирова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.