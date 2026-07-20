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Эксперты назвали самые востребованные сферы подработки для пенсионеров в России

Сильнее всего интерес к временной занятости — в промышленном строительстве и организации мероприятий.

Источник: Клопс.ru

Официанты, сборщики мебели, монтажники и дворники оказались среди самых востребованных вариантов подработки для пенсионеров в России. К такому выводу пришли эксперты «Авито Подработки».

Как показало исследование, среди людей пенсионного возраста заметно вырос интерес к временной занятости в промышленном строительстве — на 89%. Ещё сильнее прибавили телекоммуникации и связь — на 122%, а также организация мероприятий — на 76%.

Бизнес, в свою очередь, чаще стал приглашать пенсионеров на подработку в сферу общественного питания — число таких предложений выросло на 68%. Ещё на 58% увеличился спрос на работников складов.

Среди конкретных позиций сильнее всего вырос спрос на официантов и сборщиков мебели — в обоих случаях на 76%. Также работодатели заметно чаще ищут монтажников — на 57%, дворников — на 42% и сортировщиков — на 40%.

По регионам самый заметный рост предложений для пенсионеров зафиксировали на Дальнем Востоке. В Магаданской области показатель увеличился на 64%, в Амурской — на 27%, в Камчатском крае — на 8%. Кроме того, рост отметили в Астраханской области — на 15% и в Хакасии — на 8%.

Самые высокие предлагаемые выплаты для пенсионеров, по данным аналитиков, зафиксировали в Республике Алтай — в среднем 63 827 рублей в месяц. В пятёрку также вошли Магаданская область — 62 186 рублей, Якутия — 58 810, Тюменская область — 58 669 и Московская область — 58 258 рублей в месяц.

Общей тенденцией для этих регионов стала высокая востребованность курьерской подработки. В Республике Алтай таким работникам в среднем предлагают 68 905 рублей в месяц, в Магаданской области — 61 078, в Якутии — 50 776, в Тюменской области — 53 812, в Московской области — 49 184 рубля.

В Калининграде большинство работающих жителей хотя бы частично знают, сколько получают их сослуживцы. При этом, если выясняется, что коллега с теми же обязанностями зарабатывает больше, мужчины чаще задумываются о смене работы, а женщины предпочитают обсудить ситуацию с руководством.

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