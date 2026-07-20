«Выпускные яйца вместо пашот»: в ГОСТ русской кухни хотят добавить кулинарный словарь

Она пояснила, что такое название связано со способом приготовления: яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду. Также эксперт предложила вместо иностранного слова «скрэмбл» использовать русское название «болтунья». По ее мнению, многие традиционные слова были забыты, и их стоит возвращать в речь.