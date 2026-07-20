«Выпускные яйца вместо пашот»: в ГОСТ русской кухни хотят добавить кулинарный словарь

В ГОСТ «Традиционная русская кухня» планируют включить кулинарный словарь русского языка. Об этом РИА Новости рассказала автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
По ее словам, сейчас рабочая группа Минпромторга готовит словарь с русскими названиями блюд и способов приготовления.
«Сейчас в рабочей группе Минпромторга России пишем кулинарный словарь русского языка. Надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот — по-французски, а у нас — выпускные яйца», — рассказала Шаповалова.
Она пояснила, что такое название связано со способом приготовления: яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду. Также эксперт предложила вместо иностранного слова «скрэмбл» использовать русское название «болтунья». По ее мнению, многие традиционные слова были забыты, и их стоит возвращать в речь.
Шаповалова считает, что русская кухня должна получить официальный статус нематериального культурного наследия. Для этого, по ее словам, важно поддерживать предпринимателей, которые развивают это направление.