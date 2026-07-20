Безбилетников в Казани оштрафовали почти на 2 млн рублей за полгода

В мэрии подчёркивают: контроль за оплатой проезда ужесточается в связи с поэтапным переходом на бескондукторную систему оплаты в общественном транспорте. Горожанам напоминают: оплатить проезд необходимо не позднее одной остановки после входа в салон. В противном случае пассажир может быть привлечён к административной ответственности.