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Безбилетников в Казани оштрафовали почти на 2 млн рублей за полгода

Контроль за оплатой проезда усиливается в связи с переходом на бескондукторную систему.

Источник: Комсомольская правда

В первом полугодии 2026 года казанские безбилетники заплатили из своих кошельков почти 2 миллиона рублей. Такую цифру озвучил на деловом понедельнике в исполкоме начальник управления по организации деятельности административных комиссий Александр Земченко.

По его словам, за шесть месяцев административная комиссия рассмотрела 1 252 материала по фактам безбилетного проезда. Общая сумма назначенных штрафов составила порядка 2 миллионов рублей.

В мэрии подчёркивают: контроль за оплатой проезда ужесточается в связи с поэтапным переходом на бескондукторную систему оплаты в общественном транспорте. Горожанам напоминают: оплатить проезд необходимо не позднее одной остановки после входа в салон. В противном случае пассажир может быть привлечён к административной ответственности.

Всего за первое полугодие административные комиссии Казани рассмотрели 136 тысяч материалов — на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.