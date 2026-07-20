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На пляже в Емельяновском округе официально разрешили купаться

Под Красноярском разрешили купаться еще в одном месте.

Источник: Комсомольская правда

20 июля под Красноярском разрешили купаться еще в одном месте: санитарно-эпидемиологическое заключение получил комплекс отдыха «Озеро-парк “Емельяновское”». Об этом сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что это пятый водоем на территории региона (помимо ЗАТО), который имеет все необходимые документы. За пределами краевого центра можно купаться на Красноярском водохранилище у сопки «Серебряная».

Напоминаем о правилах поведения на пляже: внимательно следите за детьми, в жару берите с собой воду и средства для защиты от солнца, откажитесь от алкоголя, а также не заплывайте за буйки.

В случае экстренной ситуации обратитесь к спасателям или позвоните по номеру 112.

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