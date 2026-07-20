В селе Частоозерье Курганской области прошел фестиваль «Купала»

Любители традиций могли принять участие в старинных обрядах — прыжках через костры, пускании венков по реке, хороводах. Тем, кому ближе современное звучание, запомнились лазерное шоу и выступление флайбордистов. А для семей с детьми работали площадки, где можно было поиграть, попробовать себя в ремесле и просто отдохнуть в тени.