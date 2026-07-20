В селе Частоозерье Курганской области прошел фестиваль «Купала»

Фестиваль «Купала» состоялся 10−11 июля на территории села Частоозерье в Курганской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Частоозерского муниципального округа.
На фестиваль приехали десятки тысяч человек из соседних регионов и дальних городов, а также из ближнего зарубежья. Среди гостей были и постоянные участники, и те, кто открыл для себя «Купалу» впервые.
Для гостей были подготовлены различные угощения. Хозяева рассказывали истории про любимые рецепты, советовали, что попробовать первым делом, подбадривали тех, кто решался на что‑то новое.
Любители традиций могли принять участие в старинных обрядах — прыжках через костры, пускании венков по реке, хороводах. Тем, кому ближе современное звучание, запомнились лазерное шоу и выступление флайбордистов. А для семей с детьми работали площадки, где можно было поиграть, попробовать себя в ремесле и просто отдохнуть в тени.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.