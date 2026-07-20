Семейный подряд. Мать и дочь родили малышек с разницей в один день

«Мне, конечно, немножко совестно. Так внуков просила, а теперь сама не могу нянчиться с Викой. Но повод уважительный», — рассказывает rostov.aif.ru 43-летняя Елена С.
Совсем недавно в её жизни произошло настоящее семейное чудо: они вместе с дочерью стали мамами практически одновременно — с интервалом всего в несколько часов. Рожали в одной больнице, а после оказались в одной палате. По ночам даже сменяли друг друга у кроваток, по очереди успокаивая капризничающих малышек. Это тот самый редкий случай, когда счастье умножилось на два. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Чудо на двоих.
В стены городского роддома Елена и её старшая дочь 24-летняя Кристина К. попали с интервалом ровно в сутки. Обеим назначили плановое кесарево сечение на 39 неделе. Врачи работали в штатном режиме, операции прошли без осложнений.
Первой на свет появилась дочь Елены. Девочку назвали Екатериной, её рост составил 51 сантиметр, а вес — 3100 граммов. Через сутки родилась дочь Кристины. Виктория оказалась крупнее, ее рост 53 сантиметра, а вес — 3400 граммов. И мам, и новорождённых разместили в одной палате, где они сразу начали делить заботы. Женщины поднимались по очереди, чтобы успокоить обоих малышей.
Спустя четыре дня обе семьи покинули стены клиники. Для Елены это уже третьи роды, её муж Вячеслав встречал жену с неподдельным трепетом. А вот для Кристины и её супруга Артёма всё было впервые. Девушка работает мастером маникюра и уже через несколько дней после выписки ненадолго оставила кроху с мужем, чтобы вернуться к делам. В семье Елены — уклад совсем другой: там принято, чтобы мама полностью посвятила себя уходу за младенцем.
Забавный парадокс: хотя девочки появились на свет почти одновременно, одна будет приходиться другой родной тётей. В семье уже по-доброму посмеиваются над этим курьёзом, добавляя, что маленькая Катя с первых дней демонстрирует куда более своенравный характер.
«Звонкий голос тёти Кати сразу перекричал племянницу Вику, хотя разница в возрасте составила всего одни сутки», — поделилась с rostov.aif.ru Кристина.
Разные подходы к воспитанию.
Медики отмечают, что плановые операции на указанном сроке минимизируют риски для здоровья. Персонал регулярно контролировал показатели новорождённых. Молодые мамы быстро адаптировались к режиму кормления и восстанавливали силы. При этом подходы к уходу у женщин различаются: одна придерживается традиций, другая выбирает современные методы, оставляя ребёнку больше свободы движений.
«Дочка с зятем регулярно приезжают к нам, привозят маленькую. Но они, например, малышку не пеленают. Я же делаю по старинке, сижу дома, пеленаю Катю, чтобы ручками не будила себя. Конечно, делимся с Кристиной, как прошло первое купание, как заживает пупочек», — отмечает Елена в беседе с rostov.aif.ru.
Просьбы о внуках сбылись в самый неожиданный момент, и теперь Елене приходится делить внимание между двумя крохами. К счастью, семья Кристины не осталась без помощи, а родственники сплотились вокруг молодых родителей. Свекровь и сёстры мужа активно включились в процесс, позволяя молодым родителям выспаться и адаптироваться к новому ритму жизни.
«К счастью, моя старшая дочка не осталась одна с маленьким ребёнком: у меня прекрасная сватья помогает, зять замечательный, его сестры приходят на подмогу», — добавляет старшая из женщин.
Впереди у обеих мам бессонные ночи, первые шаги и долгая счастливая жизнь. Поздравления от знакомых не прекращаются до сих пор. Женщины делятся секретами ухода, обмениваются фотографиями и планируют совместные прогулки, когда девочки немного подрастут.