Семейный подряд. Мать и дочь родили малышек с разницей в один день

Спустя четыре дня обе семьи покинули стены клиники. Для Елены это уже третьи роды, её муж Вячеслав встречал жену с неподдельным трепетом. А вот для Кристины и её супруга Артёма всё было впервые. Девушка работает мастером маникюра и уже через несколько дней после выписки ненадолго оставила кроху с мужем, чтобы вернуться к делам. В семье Елены — уклад совсем другой: там принято, чтобы мама полностью посвятила себя уходу за младенцем.