Казанцы могут выбрать имя для новорожденного малыша гуанако

В исторической части Казанского зооботсада появился на свет детеныш гуанако. Сейчас малышка вместе с родителями находится в открытом вольере, где ее уже могут увидеть посетители.
Роды прошли естественным образом в дневное время прямо в экспозиционном вольере. По словам сотрудников зооботсада, новорожденная чувствует себя хорошо: она активно исследует территорию, охотно держится рядом с матерью и уверенно стоит на ногах. Ориентировочный вес детеныша составляет около 20 килограммов, сообщает казанский зооботсад.
Пополнение произошло в семье гуанако Лунтика и Лучи. Пока у малышки нет имени. В зооботсаду объявили конкурс среди посетителей, которые могут предложить свой вариант до 26 июля. По семейной традиции имя детеныша должно начинаться на букву «Л».
Гуанако — дикие представители семейства верблюдовых и ближайшие родственники лам и альпак. В природе они обитают в высокогорных районах Анд в Южной Америке. Эти животные известны своей выносливостью, они способны развивать скорость до 56 километров в час.