Казанцы могут выбрать имя для новорожденного малыша гуанако

В исторической части Казанского зооботсада появился на свет детеныш гуанако. Сейчас малышка вместе с родителями находится в открытом вольере, где ее уже могут увидеть посетители.

Роды прошли естественным образом в дневное время прямо в экспозиционном вольере. По словам сотрудников зооботсада, новорожденная чувствует себя хорошо: она активно исследует территорию, охотно держится рядом с матерью и уверенно стоит на ногах. Ориентировочный вес детеныша составляет около 20 килограммов, сообщает казанский зооботсад.