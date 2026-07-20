Четыре проекта из Дагестана получили гранты от Росмолодежи

Гранты за победу в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты: Двигай сообщества» получили четыре проекта из Дагестана, сообщили в администрации главы республики. Конкурс проводится в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего победителями конкурса стали 69 проектов из разных регионов, общая сумма грантовой поддержки превысила 68 млн рублей. Проекты из республики получили гранты на сумму 3,7 млн рублей на реализацию своих инициатив.
Выделенные средства будут направлены на создание и развитие четырех молодежных сообществ на базе региональных колледжей и техникумов. В учебных заведениях планируется запустить студенческие медиацентры, образовательные курсы, творческие и волонтерские фестивали, а также внедрить программы наставничества и организовать спортивные события.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.