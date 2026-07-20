Регулярный речной маршрут возобновили между Дзержинском и Нижним Новгородом

В долгосрочной перспективе в городе намерены построить полноценную пристань, рассчитанную на приём как скоростных судов типа «Валдай», так и крупных круизных теплоходов. В планах — вернуть под городское управление акваторию в районе бывшей станции речного вокзала на Оке и обустроить её для транспортных и туристических нужд: отремонтировать лестничные спуски, обновить дорожное покрытие и организовать парковку.