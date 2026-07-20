Регулярный речной маршрут возобновили между Дзержинском и Нижним Новгородом

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил важность запуска регулярного маршрута между Нижним Новгородом и Дзержинском. По его словам, совместная работа властей и представителей бизнеса позволила оперативно решить вопрос с обустройством причала. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
Дзержинск исторически тесно связан с водными путями, и сегодня город вновь обращается к этому ресурсу — уже в прикладном ключе. Развитие речного транспорта рассматривается как значимый элемент городской инфраструктуры: он способен стать для жителей и туристов привычным способом передвижения.
В преддверии 100‑летия Дзержинска особое внимание уделяется раскрытию его туристической привлекательности, а восстановление регулярного водного сообщения видится одним из ключевых факторов такого развития.
Популярность судна «Валдай» среди жителей и гостей региона подтверждает востребованность такого вида транспорта. Дальнейшее развитие причальной инфраструктуры в Дзержинске, по всей области и за её пределами способно вернуть речным перевозкам былой масштаб.
С 16 июля судно «Валдай 45Р» выходит на линию по фиксированному графику:
17:45 — отправление из Нижнего Новгорода;
18:40 — прибытие в Дзержинск;
18:50 — отправление из Дзержинска;
19:45 — прибытие в Нижний Новгород.
В дальнейшем планируется расширить сеть водных маршрутов — в частности, организовать рейсы до Павлова и села Чулково. Все актуальные сведения размещены на сайте vodoletnn.ru.
Важно: точка посадки пассажиров перенесена. Теперь посадка осуществляется в Дзержинском затоне возле гостиницы «Ока» (Окская набережная, 27А) — примерно на 150 метров левее прежнего места. Ориентиром служат фирменные баннеры компании «ВОДОЛЕТ».
В долгосрочной перспективе в городе намерены построить полноценную пристань, рассчитанную на приём как скоростных судов типа «Валдай», так и крупных круизных теплоходов. В планах — вернуть под городское управление акваторию в районе бывшей станции речного вокзала на Оке и обустроить её для транспортных и туристических нужд: отремонтировать лестничные спуски, обновить дорожное покрытие и организовать парковку.
Водное сообщение даёт пассажирам ряд преимуществ: возможность избежать дорожных заторов, насладиться видами реки и провести время в комфортной обстановке.