85% компаний Волгограда не умеют работать с сотрудниками с аутизмом

С аутизмом сложнее: к 2030 году в России будет не менее 873 тысяч трудоспособных людей с расстройством аутистического спектра. Но 64% работодателей пока не включили найм таких сотрудников в планы на 2026 год, а 9% еще не определились. Директор фонда «Обнаженные сердца» Инна Монова считает, что для устойчивого трудоустройства нужны системные программы поддержки — в России пока таких примеров мало.