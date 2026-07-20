85% компаний Волгограда не умеют работать с сотрудниками с аутизмом

В Волгоградской области и на юге России 57% компаний уже нанимают сотрудников с инвалидностью, но с аутизмом работают лишь 9% работодателей. Такие данные получили аналитики hh.ru.
В 2025 году 7% волгоградских работодателей рассматривали кандидатов с инвалидностью на любые вакансии, 37% — только на отдельные позиции, а 23% с такими соискателями вообще не работают. При этом 43% компаний готовы нанимать людей с инвалидностью сверх квоты, а 27% этого делать не планируют.
С аутизмом сложнее: к 2030 году в России будет не менее 873 тысяч трудоспособных людей с расстройством аутистического спектра. Но 64% работодателей пока не включили найм таких сотрудников в планы на 2026 год, а 9% еще не определились. Директор фонда «Обнаженные сердца» Инна Монова считает, что для устойчивого трудоустройства нужны системные программы поддержки — в России пока таких примеров мало.
Знакомыми с темой РАС себя назвали 27% работодателей, но 59% никогда не встречали аутичных соискателей при подборе персонала. Лишь 13% компаний готовы адаптировать собеседования под таких кандидатов, а 85% никогда не обучали HR и руководителей работе с сотрудниками с аутизмом.
По мнению работодателей, такие сотрудники эффективнее всего на сборке заказов, в комплектации, упаковке и в ИТ-сфере.
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