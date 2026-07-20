Reuters: США попросили разместить до восьми самолетов-заправщиков на болгарской авиабазе

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Ранее решение разместить такие самолеты в гражданском аэропорту Софии без предварительного одобрения парламента вызвало споры, отмечает агентство. В июне самолеты ВВС США вынуждены были покинуть Болгарию.
Проблема заключалась в том, что военные самолеты базировались в гражданском аэропорту в непосредственной близости от Софии. Именно поэтому мы предложили нашим союзникам занять военные аэродромы.
На прошлой неделе стало известно, что дополнительные самолеты-заправщики ВВС США готовится принять Израиль.