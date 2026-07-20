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Reuters: США попросили разместить до восьми самолетов-заправщиков на болгарской авиабазе

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что в понедельник правительство запросит одобрение парламента на размещение восьми американских самолетов-заправщиков на болгарском военном аэродроме в Безмере.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Военная база Безмер находится примерно в 260 километрах к юго-востоку от Софии Переброска самолетов-заправщиков в Болгарию необходима США для поддержки своих операций на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Ранее решение разместить такие самолеты в гражданском аэропорту Софии без предварительного одобрения парламента вызвало споры, отмечает агентство. В июне самолеты ВВС США вынуждены были покинуть Болгарию.

Проблема заключалась в том, что военные самолеты базировались в гражданском аэропорту в непосредственной близости от Софии. Именно поэтому мы предложили нашим союзникам занять военные аэродромы.

Румен Радев
премьер-министр Болгарии

На прошлой неделе стало известно, что дополнительные самолеты-заправщики ВВС США готовится принять Израиль.

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