Дятлова о незаконной торговле: никакая администрация не сможет ее победить без жителей

«Никакая администрация самостоятельно не сможет победить незаконную торговлю. Есть ровно один способ: если каждый пройдет мимо и не купит. Вот тогда незаконной торговли не будет. Калининградцы должны ответить честно, что им нужно. Им нужна эта незаконная торговля, когда каждый поддерживает рублем? Тогда не надо говорить администрации “Когда вы уберете их с наших улиц”. Либо мы все вместе принимаем решение, как мы хотим жить, и тогда не будет экономического смысла вести эту торговлю», — заявила Дятлова.