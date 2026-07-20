Власти районов Башкирии будут сообщать жителям о наличии топлива на АЗС

Отметим, что небольшие АЗС (около 6% рынка) закупают топливо через трейдеров, поэтому цена на рынке может доходить до 140 ₽/литр. Однако на заправках республики бензина по такой цене не было. УФАС нарушений не выявило, цены в Башкирии держатся на уровне Поволжья и ниже среднероссийских.