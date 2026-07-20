Власти районов Башкирии будут сообщать жителям о наличии топлива на АЗС

На нем выступили замминистра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин и министр торговли и услуг республики Константин Климин.
Представители власти сообщили, что в ряде отдаленных районов наблюдаются сложности с доставкой топлива. Из-за чего очереди на АЗС растут.
Так, в Баймакском районе среднее время в очереди на заправку достигало трех часов из-за того, что бензин был только на одной АЗС из пяти.
Было принято решение информировать оперативный штаб о работе АЗС в муниципалитетах. Это «критически важна информация от глав муниципалитетов» поможет «оперативнее направлять топливо туда, где оно нужнее всего».
«Принято решение информировать жителей района о наличии бензина через соцсети. Бензовозы уже следуют в районы, за выходные топливо доставили в напряжённые районы, в том числе в Аскинский район», — сообщили чиновники.
Отметим, что небольшие АЗС (около 6% рынка) закупают топливо через трейдеров, поэтому цена на рынке может доходить до 140 ₽/литр. Однако на заправках республики бензина по такой цене не было. УФАС нарушений не выявило, цены в Башкирии держатся на уровне Поволжья и ниже среднероссийских.