Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти районов Башкирии будут сообщать жителям о наличии топлива на АЗС

Об этом стало известно на специальном брифинге по состоянию на топливном рынке республики, который прошел 20 июля.

Источник: Аргументы и факты

На нем выступили замминистра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин и министр торговли и услуг республики Константин Климин.

Представители власти сообщили, что в ряде отдаленных районов наблюдаются сложности с доставкой топлива. Из-за чего очереди на АЗС растут.

Так, в Баймакском районе среднее время в очереди на заправку достигало трех часов из-за того, что бензин был только на одной АЗС из пяти.

Было принято решение информировать оперативный штаб о работе АЗС в муниципалитетах. Это «критически важна информация от глав муниципалитетов» поможет «оперативнее направлять топливо туда, где оно нужнее всего».

«Принято решение информировать жителей района о наличии бензина через соцсети. Бензовозы уже следуют в районы, за выходные топливо доставили в напряжённые районы, в том числе в Аскинский район», — сообщили чиновники.

Отметим, что небольшие АЗС (около 6% рынка) закупают топливо через трейдеров, поэтому цена на рынке может доходить до 140 ₽/литр. Однако на заправках республики бензина по такой цене не было. УФАС нарушений не выявило, цены в Башкирии держатся на уровне Поволжья и ниже среднероссийских.