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Из Воронежской области выдворили 17 иностранных нелегалов

Нарушителям запретили въезд на пять лет.

При проведении контроля за соблюдением миграционного законодательства сотрудники профильного управления ГУ МВД России по Воронежской области выявили и депортировали с территории региона нарушивших закон иностранцев.

В период с 15 по 16 июля на родину принудительно отправили 16 иностранных граждан, которые содержались за нарушения в региональном центре временного содержания иностранцев, а также одного — из мест лишения свободы.

В отношении этих нарушителей приняты решения о нежелательности пребывания и закрытии им въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет.

В ГУ МВД добавили, что продолжат рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства на постоянной основе.