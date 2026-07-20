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МЧС предупреждает о грозе и ливнях в Калининградской области в ближайшие три часа

Ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду.

В Калининградской области в ближайшие три часа ожидается гроза. Об этом предупреждает региональное МЧС.

Грозовые тучи движутся с юга на север. Отмечается. Что сейчас гроза в Мамоново.

Прогнозируется ливневый дождь и порывы ветра до 14 метров в секунду.

Берегите себя!

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