МЧС предупреждает о грозе и ливнях в Калининградской области в ближайшие три часа

В Калининградской области в ближайшие три часа ожидается гроза. Об этом предупреждает региональное МЧС.
Грозовые тучи движутся с юга на север. Отмечается. Что сейчас гроза в Мамоново.
Прогнозируется ливневый дождь и порывы ветра до 14 метров в секунду.
Берегите себя!
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше