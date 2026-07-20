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Сироте из Уфы шесть лет не дают квартиру: Бастрыкин потребовал доклад

Бастрыкину доложат о состоящей шесть лет в очереди на жилье сироте из Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Уфы, которой годами не дают положенное жилье. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

С 2020 года девушка стоит в специализированной очереди на квартиру в Уфе. В 2024-ом суд вынес решение в ее пользу, однако власти так и не исполнили его. Обращения в разные инстанции результата не принесли.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить обо всех обстоятельствах, итогах расследования и мерах по восстановлению жилищных прав девушки.

СК