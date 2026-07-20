Пятеро погибших, 23 раненых: страшный удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области

— С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются, — сообщил он.