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Пятеро погибших, 23 раненых: страшный удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области

Страшная трагедия произошла в Шебекино Белгородской области. Как сообщил врио.

Страшная трагедия произошла в Шебекино Белгородской области. Как сообщил врио главы региона Александр Шуваев, сегодня, 20 июля, в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу погибли люди.

— С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются, — сообщил он.

Кроме того, ранения получили 23 мирных жителя.

В настоящее время в Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим. Среди них — 17-летний юноша. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Медики заявили, что после стабилизации их состояния они будут переведены в медучреждения Белгорода.

Фото сгенерировано ИИ.

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