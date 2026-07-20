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«Метеоры» из Нижнего Новгорода в Пермь запустят в конце июля

Компания «Водолет» запускает регулярные составные рейсы судов «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь. Первый рейс запланирован на 27 июля, сообщили в минтрансе Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Компания «Водолет» запускает регулярные составные рейсы судов «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь. Первый рейс запланирован на 27 июля, сообщили в минтрансе Нижегородской области.

В первый день «Метеор» дойдет до Казани, во второй — до Сарапула и в третий — до Перми. Всего на маршруте, который охватит Нижегородскую область, Марий Эл, Чувашию, Татарстан, Удмуртию и Пермский край, будет 14 остановок.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородский минтранс разрабатывал маршрут до Перми с 2024 года. У «Водолета» сейчас есть два судна «Метеор», их используют на восьми скоростных маршрутах.

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