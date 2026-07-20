«Метеоры» из Нижнего Новгорода в Пермь запустят в конце июля

В первый день «Метеор» дойдет до Казани, во второй — до Сарапула и в третий — до Перми. Всего на маршруте, который охватит Нижегородскую область, Марий Эл, Чувашию, Татарстан, Удмуртию и Пермский край, будет 14 остановок.