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Путин рекомендовал регионам приоритетно принимать детей педагогов в детсады

Путин дал регионам рекомендации о приоритетном приеме детей педагогов в детсады.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям предусмотреть прием детей педагогов в детские сады в первоочередном порядке.

Глава государства в понедельник подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предусмотреть прием детей учителей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в первоочередном порядке, а также определить порядок и условия предоставления указанной меры поддержки», — говорится в документе.

Отмечено, что главы регионов вправе устанавливать и дополнительные меры поддержки учителей помимо предусмотренных указом. Также им поручено обеспечить информирование учителей о полагающихся им мерах поддержки, в том числе посредством государственных информационных систем, и реализацию таких мер поддержки, включая поощрение за достижения в педагогической деятельности.