Путин рекомендовал регионам приоритетно принимать детей педагогов в детсады

Отмечено, что главы регионов вправе устанавливать и дополнительные меры поддержки учителей помимо предусмотренных указом. Также им поручено обеспечить информирование учителей о полагающихся им мерах поддержки, в том числе посредством государственных информационных систем, и реализацию таких мер поддержки, включая поощрение за достижения в педагогической деятельности.