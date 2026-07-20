Путин рекомендовал регионам приоритетно принимать детей педагогов в детсады

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям предусмотреть прием детей педагогов в детские сады в первоочередном порядке.
Глава государства в понедельник подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предусмотреть прием детей учителей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в первоочередном порядке, а также определить порядок и условия предоставления указанной меры поддержки», — говорится в документе.
Отмечено, что главы регионов вправе устанавливать и дополнительные меры поддержки учителей помимо предусмотренных указом. Также им поручено обеспечить информирование учителей о полагающихся им мерах поддержки, в том числе посредством государственных информационных систем, и реализацию таких мер поддержки, включая поощрение за достижения в педагогической деятельности.