«Битва экскурсоводов»: в замке Тапиау показали «Руслана и Людмилу. На стыке времён»

Стоит отметить, что зрителей начинают готовить к спектаклю еще в экскурсионном автобусе, который едет из Калининграда в Гвардейск. Пытаясь объяснить, какое отношение Пушкин имеет к Тапиау, гид рассказывает, что корни династии Романовых — в Восточной Пруссии, что многие дворянские фамилии вели свое происхождение из этих мест, упоминает, что правнук Пушкина погиб в Восточной Пруссии во время Первой мировой войны. Все это, конечно, очень интересно. Но подумалось, что Пушкин вряд ли нуждается в подобного рода актуализации. Он будет важен и нужен везде, где звучит русская речь. Его произведения будут востребованы всегда. Нашему человеку без Пушкина просто не прожить, потому что он, как совершенно справедливо отметил литературный критик Аполлон Григорьев в середине XIX века, «наше всё».