Почему в Сталинграде установили памятник «железному Феликсу»

Так, в 1921 году знаменитый политический деятель стал народным комиссаром путей сообщения РСФСР, приняв отрасль в серьезном упадке. Из-за войны, общей разрухи и дефицита топлива большая часть железнодорожной сети оказалась попросту неработоспособной. Для того, чтобы в прямом смысле поставить сферу на современные рельсы, Дзержинский провел масштабную инвентаризацию, выяснив реальные объемы исправной техники. Добиваясь централизованного распределения дров и угля, привлекая к ремонту не только железнодорожников, но и дополнительные бригады, внедряя меры по экономии топлива, он в короткие сроки смог стабилизировать работу ключевых магистралей. Впрочем, вряд ли система работала бы исправно, если бы руководитель пропускал сквозь пальцы проблемы работников. Для того, чтобы у сотрудников была мотивация двигаться вперед, народный комиссар обеспечивал их не только продовольствием, но и жильем.