Врач Хайкина рекомендовала в жару включить в рацион огурцы, кабачки и клубнику

Летом, когда температура воздуха поднимается, важно не только пить больше воды, но и учитывать, что организм с жидкостью теряет важные электролиты. Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с RT подчеркнула, что даже при достаточном питьевом режиме человек может столкнуться с скрытым обезвоживанием. Это состояние проявляется сухостью во рту, быстрой утомляемостью, тусклостью кожи и ощущением «тяжёлой» головы.