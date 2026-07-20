Врач Хайкина рекомендовала в жару включить в рацион огурцы, кабачки и клубнику

Летом, когда температура воздуха поднимается, важно не только пить больше воды, но и учитывать, что организм с жидкостью теряет важные электролиты. Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с RT подчеркнула, что даже при достаточном питьевом режиме человек может столкнуться с скрытым обезвоживанием. Это состояние проявляется сухостью во рту, быстрой утомляемостью, тусклостью кожи и ощущением «тяжёлой» головы.
Дело в том, что в жару организм не только теряет воду, но и ценные минералы, такие как калий, магний и натрий, которые поддерживают водно-солевой баланс. Поэтому одного лишь увеличения потребления воды может быть недостаточно для поддержания здоровья.
Для борьбы с обезвоживанием летом стоит включать в рацион продукты, богатые как водой, так и электролитами, которые не только утоляют жажду, но и эффективно восполняют потери жидкости и минералов.
Огурцы, состоящие на 96% из воды, являются отличным выбором для перекуса в жаркий день. Они не только освежают, но и содержат небольшое количество калия, важного для поддержания водно-солевого баланса.
Арбуз, состоящий примерно на 92% из воды, также полезен благодаря содержанию натуральных сахаров, калия и магния. Он помогает восполнять не только жидкость, но и электролиты, которые теряются с потом.
Кокосовая вода, известная как природный изотоник, содержит калий, натрий и магний. Она особенно полезна после длительного пребывания на солнце или физических нагрузок. Важно выбирать натуральную кокосовую воду без добавленного сахара.
Кабачки, содержащие около 94% воды, являются хорошим источником клетчатки и калия. Их можно употреблять свежими или после термической обработки.
Клубника, состоящая примерно на 90% из воды, богата витамином С, антиоксидантами, магнием и кальцием. Эти микроэлементы помогают поддерживать нормальное функционирование сосудов и мышц.
Дарья Хайкина заключила, что продукты с высоким содержанием воды и электролитов играют ключевую роль в поддержании водного баланса, нормального артериального давления, работы мышц и общего самочувствия. Они также являются важной частью летнего рациона.
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