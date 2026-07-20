Реставрацию усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье пока не согласовали

В усадьбе Приклонских-Рукавишниковых в селе Подвязье Нижегородской области продолжается подготовка к реставрации. Рабочая документация для первых двух объектов уже разработана и находится на согласовании в УГООКН региона, сообщила собственница усадьбы Жанна Потравко.
По ее словам, специалисты реставрационной организации провели детальное обследование сохранившихся элементов усадьбы — окон, дверей, наличников, петель, напольных покрытий и других исторических деталей.
«Опытный взгляд профессионала тут же отделял “родное”, профильный калибр специалиста прошел по всем объектам усадьбы в поисках идентичности», — рассказала Жанна Потравко.
Она подчеркнула, что при подготовке к реставрации важно сохранить все элементы, относящиеся к историческому периоду строительства усадьбы — даже те, которые могут казаться незначительными.
«Отказываемся здесь от субъективных оценок “нравится — не нравится”, “красиво — не красиво” всего сохранившегося с дореволюционного времени. Ценим и придаем значимость каждой детали в пользу безусловного принятия исторической подлинности», — отметила собственница.
При этом УГООКН Нижегородской области сообщило корреспонденту сайта pravda-nn.ru, что на согласование поступала научно-проектная документация по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Ворота № 4 (со стороны села)», входящего в состав усадьбы. Документ был разработан в 2023 году ООО «Арт Техно Сфера».
7 июля 2026 года управление отказало в согласовании этой документации, указав на необходимость устранения замечаний. После корректировки проект должен быть повторно представлен на рассмотрение.
В ведомстве также сообщили, что проверяют информацию о начале реставрационных работ на территории усадьбы. В случае выявления нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия будут приняты соответствующие меры.
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