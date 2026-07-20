Одним из лидеров по лесовосстановлению в СЗФО признана Ленобласть

Ленинградская область вошла в тройку лидеров по объемам искусственного лесовосстановления в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по итогам весеннего лесокультурного сезона, сообщили в комитете по природным ресурсам региона. Деревья в нашей стране высаживают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Новые лесные культуры на территории Ленобласти были укоренены на площади 4,7 тыс. га. На 10 июля годовой план по искусственному лесовосстановлению выполнен на 72%. Работы проводят в соответствии с графиком.
«Лесовосстановление — это не разовая акция, а системная работа на годы вперед. Ленинградская область последовательно наращивает темпы лесовосстановления, сохраняя один из главных природных ресурсов региона и создавая условия для его устойчивого развития», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.