Ростовская область заняла седьмое место по снижению цен на новостройки

Сильнее всего цены упали в Северной Осетии — на 3,9%, до 110,9 тыс. руб. за кв. м. На втором месте — Республика Адыгея, где квадратный метр подешевел на 2,3%, до 150,7 тыс. руб. Третью позицию занял Краснодарский край со снижением на 1,5%, до 167 тыс. руб.