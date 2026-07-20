Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область заняла седьмое место по снижению цен на новостройки

В июне 2026 года средняя стоимость 1 кв. м строящегося жилья в Ростовской области составила 150,3 тыс. руб. — на 0,9% меньше, чем в мае. По темпам снижения цен регион занял седьмое место среди десяти субъектов РФ. Данные опубликовал ЕРЗ со ссылкой на СберИндекс. Показатель рассчитывался на основе фактических сделок.

Источник: Коммерсантъ

В июне 2026 года средняя стоимость 1 кв. м строящегося жилья в Ростовской области составила 150,3 тыс. руб. — на 0,9% меньше, чем в мае. По темпам снижения цен регион занял седьмое место среди десяти субъектов РФ. Данные опубликовал ЕРЗ со ссылкой на СберИндекс. Показатель рассчитывался на основе фактических сделок.

Сильнее всего цены упали в Северной Осетии — на 3,9%, до 110,9 тыс. руб. за кв. м. На втором месте — Республика Адыгея, где квадратный метр подешевел на 2,3%, до 150,7 тыс. руб. Третью позицию занял Краснодарский край со снижением на 1,5%, до 167 тыс. руб.

Наименьшее падение цен зафиксировано в Псковской области и Республике Дагестан — по 0,5%, до 89,7 тыс. руб. и 154,4 тыс. руб. за кв. м соответственно. В Республике Крым стоимость квадратного метра снизилась на 0,8%, до 209,5 тыс. руб.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше