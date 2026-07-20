На Дону утвердили лимиты добычи барсуков, косуль, лосей, ланей и оленей

Согласно утвержденному лимиту, из более 2,7 тыс. барсуков разрешено добыть 91 особь (чуть более 3%). Из 8,2 тыс. европейских косуль — 654 особи (почти 8%), из них 394 взрослых животных и 260 до года. Из 459 ланей — 36 особей (7,85%): 21 взрослая и 15 молодых. Из 769 лосей — 47 особей (6,12%): 27 взрослых и 20 молодых. Из 2 тыс. благородных оленей — 189 особей (9,06%): 106 взрослых и 83 молодых. Из более 1 тыс. пятнистых оленей — 106 особей (9,69%): 77 взрослых и 29 молодых.