Суд взыскал 36,3 млн рублей за незаконную добычу песка в Татарстане

Площадь незаконного карьера возле села Нижнее Афанасово превысила 30 тыс. кв. м. Объем добычи составил почти 129 тыс. куб. м.
Установлено, что юридическое лицо вело добычу песка без лицензии.
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