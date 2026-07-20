В Прикамье суд завершил процедуру банкротства экс-директора завода Дзержинского

Стоит отметить, что дело о банкротстве было возбуждено по заявлению кредитора Сергея Федорца, который является шурином Егора Заворохина. Господин Федорец выкупил у банка ВТБ право требования 2,7 млн руб. Он же выкупил у АО «НПО Курганприбор» право взыскания должника более 140 млн руб. В эту сумму ранее оценивался ущерб, нанесенного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», за хищение имущества которого в 2019 году господин Заворохин был приговорен к 6,5 годам лишения свободы. В отношении требований 140 млн руб. суд применил правила о неосвобождении от исполнения обязательств.