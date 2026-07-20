Для озеленения площадки под мобильное убежище в Калининграде вновь ищут подрядчика

О том, что администрация Калининграда решила приобрести мобильное убежище от ядерного и химического оружия стоимостью порядка 26 млн рублей, стало известно в декабре 2024 года. В ноябре 2025-го для установки конструкции разрешили вырубить 93 дерева и 9 кустарников на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:4480. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 67 деревьев и 7 кустарников на том же земельном участке. Компенсационная стоимость, как сообщалось, была оплачена в размере 9 646 102 ₽ Посадить необходимо 60 грабов, а также по семь саженцев клёна и боярышника.