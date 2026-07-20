В Ростовской области пресекли схему обналичивания на 1 млрд рублей

По данным следствия, с 2020 по 2026 год участники группы оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в интересах третьих лиц. Для обналичивания средств они использовали реквизиты фиктивно зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также изготавливали поддельные платежные поручения. Предполагаемый объем незаконного оборота за шесть лет составил около 1 млрд руб.