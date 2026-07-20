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Число избирателей в Нижегородской области сократилось на 4,6 тысячи в 2026 году

Количество избирателей в Нижегородской области на 1 июля 2026 года составляет 2 452 016 человек.

Источник: Живем в Нижнем

Количество избирателей в Нижегородской области на 1 июля 2026 года составляет 2 452 016 человек. Об этом рассказали в региональной избирательной комиссии.

По сравнению с данными, которые публиковали в начале текущего года, численность избирателей сократилась почти на 4,6 тысячи человек. Большинство избирателей проживают на территории Нижнего Новгорода — 1,08 миллиона.

Вторым по количеству избирателей городом региона остается Дзержинск. В областном избиркоме напомнили, что численность избирателей устанавливается дважды в год — 1 января и 1 июля. В выборах могут участвовать граждане старше 18 лет.

Напомним, нижегородский общественный штаб готовится к выборам в условиях инфовойны.