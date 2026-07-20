В Куликово автохамы-туристы вырвали ограничивающие столбики и ворвались в лес

— Поставили ограничители, чтобы они не ездили. Но сейчас вырвано сразу несколько столбиков. Один из них прислонили тут же к дереву. Остальные пропали. Джипы гоняют по велодорожке, подвергая опасности и взрослых, и детей, которые, особенно в выходные дни, массово ездят по велосипедной дорожке на велосипедах и самокатах, — говорят очевидцы.