В Куликово автохамы-туристы вырвали ограничивающие столбики и ворвались в лес

В Куликово не решена многолетняя проблема — туристы, как и прежде, проезжают на склон и в лес прямо на автомобилях. Преимущественно это тяжелые внедорожники. Как рассказали «Комсомолке» очевидцы, автохамы выдрали желтые столбики, ограничивающие проезд, и освободили себе дорогу в лес. Они едут прямо по велодорожке.
. Александр КАТЕРУША.
— Поставили ограничители, чтобы они не ездили. Но сейчас вырвано сразу несколько столбиков. Один из них прислонили тут же к дереву. Остальные пропали. Джипы гоняют по велодорожке, подвергая опасности и взрослых, и детей, которые, особенно в выходные дни, массово ездят по велосипедной дорожке на велосипедах и самокатах, — говорят очевидцы.
Машины в лесу. Александр КАТЕРУША.
Отмечается, что сейчас на побережье в районе Куликово минимум два места, где машины, нарушая правила, выезжают на велодорожку и проезжают в лес -уже там паркуются и рядом ставят палатки, жгут костры.