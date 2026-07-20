Год на орбите. Как дважды герой СССР Ляхов спас экипаж от смерти

«Нам с Валерием Рюминым пришлось отмечать свои дни рождения на борту орбитальной станции. Наши друзья постарались на славу, чтобы мы не грустили. На борт станции летели телеграммы с поздравлениями, теплыми пожеланиями. Многие в стихотворной форме… Было также очень приятно увидеть Красную площадь, первомайскую демонстрацию, специально снятый для нас видеофильм о родном Звёздном городке. С какой радостью увидели и услышали мы друзей, родных и, конечно, своих детей. С особым волнением смотрели на зелёные листочки берез, распустившиеся без нас. Когда выдавалась свободная минутка, читали юмористические рассказыЗощенко. Весело у него получается!» — делился Владимир Ляхов воспоминаниями о тех днях.