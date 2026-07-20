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Год на орбите. Как дважды герой СССР Ляхов спас экипаж от смерти

Запас кислорода был рассчитан всего на двое суток.

Космонавт Владимир Ляхов провёл на орбите Земли более 333 суток. За эти дни произошло многое: в открытом космосе он вручную освободил зацепившуюся антенну гигантского телескопа, смонтировал солнечные батареи для станции и едва не погиб в чёрной бездне, когда на корабле отказала автоматика.

20 июля легендарному космонавту, дважды Герою Советского Союза исполнилось бы 83 года. Подробности — в материале rostov.aif.ru.

Не сразу взяли в космонавты.

Владимир Афанасьевич Ляхов родился в 1941 году в городе Антрацит (Луганская Народная Республика) в шахтёрской семье. С детства Вову манило небо. В 1964 году он окончил высшее военное авиационное училище. Ещё в годы учёбы освоил Як-18А, МиГ-15УТИ и МиГ-17.

После выпуска молодого лётчика направили служить в подразделения противовоздушной обороны — сначала на остров Сахалин, затем в Хабаровский край.

Путь к звёздам для будущего космонавта был тернист, как в известном афоризме. В 1965 году, он пытался пройти отбор в третий набор в отряд космонавтов, даже получил одобрение Центральной врачебно-лётной комиссии (ЦВЛК). 20 октября его кандидатуру рассмотрела мандатная комиссия. Однако тогда двери отряда для него не открылись: в основной состав его не зачислили, оставив в резерве.

А вот два года спустя, в 1967 году его всё-таки зачислили в отряд космонавтов. В 1969—1973 годах Владимир входил в группу по сверхсекретной программе «Спираль» — созданию пилотируемого орбитального самолёта, который в те годы казался фантастикой.

Чинил антенну в открытом космосе.

Первый полёт Владимира Ляхова в паре с Валерием Рюминым длился с 25 февраля по 19 августа 1979 года. Экипажу предстояло впервые в истории смонтировать на орбите космический радиотелескоп. План был прост: собрать в переходном отсеке и вытолкнуть в космос. Но антенна телескопа предательски зацепилась за конструкцию станции. Ляхову и Рюмину ничего не оставалось, как выйти в открытый космос и в условиях невесомости вручную «освободить» антенну. Эикпаж пробыл на орбите 175 суток. За этот полёт Ляхов получил свою первую золотую звезду Героя.

«Нам с Валерием Рюминым пришлось отмечать свои дни рождения на борту орбитальной станции. Наши друзья постарались на славу, чтобы мы не грустили. На борт станции летели телеграммы с поздравлениями, теплыми пожеланиями. Многие в стихотворной форме… Было также очень приятно увидеть Красную площадь, первомайскую демонстрацию, специально снятый для нас видеофильм о родном Звёздном городке. С какой радостью увидели и услышали мы друзей, родных и, конечно, своих детей. С особым волнением смотрели на зелёные листочки берез, распустившиеся без нас. Когда выдавалась свободная минутка, читали юмористические рассказыЗощенко. Весело у него получается!» — делился Владимир Ляхов воспоминаниями о тех днях.

Второй полёт (27 июня — 23 ноября 1983 года) с Александром Александровым запомнился масштабными и тяжелейшими работами. Командир Ляхов и его бортинженер дважды выходили в открытый космос, чтобы установить дополнительные секции солнечных батарей на центральной панели станции. Вторая золотая Звезда стала более чем заслуженной наградой.

В одном из интервью Владимир Ляхов рассказывал историю из космического быта.

«Целую неделю я не мог найти свои наручные часы. Переворошил всю станцию, обшарил все уголки, а их нет, словно сквозь Землю провалились. Наконец нашел их на вентиляторе. Присосало воздушным потоком. Смешно? А нам в ту неделю, пока искали, было вовсе не до смеха», — вспоминал он.

Посадка «вслепую».

В третий полёт (29 августа — 7 сентября 1988 года) вместе с Ляховым на станцию «Мир» отправились Валерий Поляков и первый афганский космонавт Абдул Моманд. Семь суток они работали по советско-афганской программе. Но настоящий экзамен на профессионализм ждал Ляхова на обратном пути. 7 сентября он и Моманд (Поляков остался на «Мире») стартовали на «Союзе ТМ-5». Внезапно произошла нештатная ситуация: отказала система автоматической ориентации корабля. Экипаж оказался в ловушке. Запас кислорода был рассчитан всего на двое суток, а ситуация требовала времени. Сохранив хладнокровие, Владимир Ляхов вручную настроил аппаратуру спускаемого аппарата на сход с орбиты. Посадка прошла благополучно.

За три полёта Ляхов провёл в космосе 333 суток 7 часов 48 минут и 4 секунды, совершив три выхода в открытый космос общей продолжительностью 7 часов 8 минут.

В одном из интервью космонавта спрашивали, видел ли он из космоса город Антрацит?

«Хорошо видел Ростов, но над Донбассом были плотные облака. А космос, представьте себе, всегда чёрный, даже если светит солнце», — ответил Ляхов.

После полётов Ляхов продолжил служить на благо космической отрасли. Он занимал посты инструктора-космонавта, начальника отдела Центра подготовки космонавтов, прошёл подготовку по программе «космонавт-спасатель». С 1988 по 1993 год был заместителем начальника управления ЦПК, а позже — заместителем командира отряда космонавтов. В 1994 году полковник Ляхов уволился в запас по возрасту. Его послужной список впечатляет: общий налёт превышал 4,5 тыс. часов, он имел квалификации лётчика-испытателя 3-го класса, военного лётчика 1-го класса, инструктора парашютно-десантной подготовки и космонавта 1-го класса.

Семья всегда была надёжным тылом Владимира Ляхова. Его жена, Зинаида Елисановна, работала бухгалтером. Она подарила ему сына и дочь. Сын Юрий пошёл по стопам отца, став пилотом гражданской авиации.

Владимира Ляхова не стало 19 апреля 2018 года. Сегодня память о дважды Герое живёт в памяти его потомков. В городе Темрюк (Краснодарский край) имя Владимира Ляхова носит молодёжный военно-патриотический центр, воспитывающий новых будущих покорителей неба и космоса.

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