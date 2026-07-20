Как дважды герой СССР Ляхов спас экипаж от смерти

Космонавт Владимир Ляхов провёл на орбите Земли более 333 суток. За эти дни произошло многое: в открытом космосе он вручную освободил зацепившуюся антенну гигантского телескопа, смонтировал солнечные батареи для станции и едва не погиб в чёрной бездне, когда на корабле отказала автоматика.
20 июля легендарному космонавту, дважды Герою Советского Союза исполнилось бы 83 года. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Не сразу взяли в космонавты.
Владимир Афанасьевич Ляхов родился в 1941 году в городе Антрацит (Луганская Народная Республика) в шахтёрской семье. С детства Вову манило небо. В 1964 году он окончил высшее военное авиационное училище. Ещё в годы учёбы освоил Як-18А, МиГ-15УТИ и МиГ-17.
После выпуска молодого лётчика направили служить в подразделения противовоздушной обороны — сначала на остров Сахалин, затем в Хабаровский край.
Путь к звёздам для будущего космонавта был тернист, как в известном афоризме. В 1965 году, он пытался пройти отбор в третий набор в отряд космонавтов, даже получил одобрение Центральной врачебно-лётной комиссии (ЦВЛК). 20 октября его кандидатуру рассмотрела мандатная комиссия. Однако тогда двери отряда для него не открылись: в основной состав его не зачислили, оставив в резерве.
А вот два года спустя, в 1967 году его всё-таки зачислили в отряд космонавтов. В 1969—1973 годах Владимир входил в группу по сверхсекретной программе «Спираль» — созданию пилотируемого орбитального самолёта, который в те годы казался фантастикой.
Чинил антенну в открытом космосе.
Первый полёт Владимира Ляхова в паре с Валерием Рюминым длился с 25 февраля по 19 августа 1979 года. Экипажу предстояло впервые в истории смонтировать на орбите космический радиотелескоп. План был прост: собрать в переходном отсеке и вытолкнуть в космос. Но антенна телескопа предательски зацепилась за конструкцию станции. Ляхову и Рюмину ничего не оставалось, как выйти в открытый космос и в условиях невесомости вручную «освободить» антенну. Эикпаж пробыл на орбите 175 суток. За этот полёт Ляхов получил свою первую золотую звезду Героя.
«Нам с Валерием Рюминым пришлось отмечать свои дни рождения на борту орбитальной станции. Наши друзья постарались на славу, чтобы мы не грустили. На борт станции летели телеграммы с поздравлениями, теплыми пожеланиями. Многие в стихотворной форме… Было также очень приятно увидеть Красную площадь, первомайскую демонстрацию, специально снятый для нас видеофильм о родном Звёздном городке. С какой радостью увидели и услышали мы друзей, родных и, конечно, своих детей. С особым волнением смотрели на зелёные листочки берез, распустившиеся без нас. Когда выдавалась свободная минутка, читали юмористические рассказыЗощенко. Весело у него получается!» — делился Владимир Ляхов воспоминаниями о тех днях.
Второй полёт (27 июня — 23 ноября 1983 года) с Александром Александровым запомнился масштабными и тяжелейшими работами. Командир Ляхов и его бортинженер дважды выходили в открытый космос, чтобы установить дополнительные секции солнечных батарей на центральной панели станции. Вторая золотая Звезда стала более чем заслуженной наградой.
В одном из интервью Владимир Ляхов рассказывал историю из космического быта.
«Целую неделю я не мог найти свои наручные часы. Переворошил всю станцию, обшарил все уголки, а их нет, словно сквозь Землю провалились. Наконец нашел их на вентиляторе. Присосало воздушным потоком. Смешно? А нам в ту неделю, пока искали, было вовсе не до смеха», — вспоминал он.
Посадка «вслепую».
В третий полёт (29 августа — 7 сентября 1988 года) вместе с Ляховым на станцию «Мир» отправились Валерий Поляков и первый афганский космонавт Абдул Моманд. Семь суток они работали по советско-афганской программе.
Но настоящий экзамен на профессионализм ждал Ляхова на обратном пути. 7 сентября он и Моманд (Поляков остался на «Мире») стартовали на «Союзе ТМ-5». Внезапно произошла нештатная ситуация: отказала система автоматической ориентации корабля. Экипаж оказался в ловушке. Запас кислорода был рассчитан всего на двое суток, а ситуация требовала времени. Сохранив хладнокровие, Владимир Ляхов вручную настроил аппаратуру спускаемого аппарата на сход с орбиты. Посадка прошла благополучно.
За три полёта Ляхов провёл в космосе 333 суток 7 часов 48 минут и 4 секунды, совершив три выхода в открытый космос общей продолжительностью 7 часов 8 минут.
В одном из интервью космонавта спрашивали, видел ли он из космоса город Антрацит?
«Хорошо видел Ростов, но над Донбассом были плотные облака. А космос, представьте себе, всегда чёрный, даже если светит солнце», — ответил Ляхов.
После полётов Ляхов продолжил служить на благо космической отрасли. Он занимал посты инструктора-космонавта, начальника отдела Центра подготовки космонавтов, прошёл подготовку по программе «космонавт-спасатель». С 1988 по 1993 год был заместителем начальника управления ЦПК, а позже — заместителем командира отряда космонавтов.
В 1994 году полковник Ляхов уволился в запас по возрасту. Его послужной список впечатляет: общий налёт превышал 4,5 тыс. часов, он имел квалификации лётчика-испытателя 3-го класса, военного лётчика 1-го класса, инструктора парашютно-десантной подготовки и космонавта 1-го класса.
Семья всегда была надёжным тылом Владимира Ляхова. Его жена, Зинаида Елисановна, работала бухгалтером. Она подарила ему сына и дочь. Сын Юрий пошёл по стопам отца, став пилотом гражданской авиации.
Владимира Ляхова не стало 19 апреля 2018 года. Сегодня память о дважды Герое живёт в памяти его потомков. В городе Темрюк (Краснодарский край) имя Владимира Ляхова носит молодёжный военно-патриотический центр, воспитывающий новых будущих покорителей неба и космоса.