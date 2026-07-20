Волгоградка Карнаухова взяла серебро и установила личный рекорд в тройном прыжке в Краснодаре

Результат, ставший для спортсменки новой вершиной, был показан в напряжённой борьбе. Первое место заняла Анастасия Шмакова из Санкт‑Петербурга с результатом 12,57 м, а бронзу увезла домой ещё одна представительница северной столицы — Юлия Касимова (12,18 м). При этом разрыв между вторым и третьим местом составил всего один сантиметр — наглядное доказательство того, насколько плотной и драматичной была конкуренция на секторе.