Карантин из-за африканской чумы свиней ввели в Ковернинском округе

Продукцию, полученную от убоя свиней и кабанов, а также продукты её переработки, в которых подтверждён диагноз АЧС, подлежат уничтожению. Перед Комитетом ветеринарии Нижегородской области поставлена задача — сформировать и утвердить комплекс мер по ликвидации очага инфекции и недопущению дальнейшего распространения возбудителя в пределах округа.