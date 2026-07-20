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Карантин из-за африканской чумы свиней ввели в Ковернинском округе

В перечень инфицированных объектов включены территория 109‑го квартала и холодильная камера в деревне Куприно (адрес: д. Куприно, 13).

В Ковернинском округе Нижегородской области действует карантин из‑за вспышки африканской чумы свиней. Соответствующий указ губернатора размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Особый режим введён с 10 июля на территории охотничьих угодий, которые закреплены за НРОО «Общество охотников и рыболовов “Геолог”». В перечень инфицированных объектов включены территория 109‑го квартала и холодильная камера в деревне Куприно (адрес: д. Куприно, 13).

Продукцию, полученную от убоя свиней и кабанов, а также продукты её переработки, в которых подтверждён диагноз АЧС, подлежат уничтожению. Перед Комитетом ветеринарии Нижегородской области поставлена задача — сформировать и утвердить комплекс мер по ликвидации очага инфекции и недопущению дальнейшего распространения возбудителя в пределах округа.

Ранее карантин из-за бешенства ввели в Богородском округе Нижегородской области.