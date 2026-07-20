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В США успешно испытали дешевый перехватчик дронов Buckler

Американская компания X-Bow Systems создала и испытала в воздухе, перехватчик Buckler, цена которого не превышает $100 тыс. Об этом пишет Axios.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как уточняет издание, новую разработку для уничтожения дронов представили в первый день Международного авиасалона в Фарнборо.

«Это наш ответ на призыв США и их союзников: доступные по цене возможности в больших масштабах», — заявил Axios генеральный директор компании Джейсон Хандли.

Корпус, твердотопливный ракетный двигатель и топливо для Buckler компания разработала и производит сама. Перехватчик нацелен на борьбу с дронами, аналогичными иранским Shahed-136.

«Нельзя выиграть войну на истощение, обменивая миллионные перехватчики на угрозы стоимостью в тысячи долларов», — отметил Хандли.

X-Bow Systems находится в Нью-Мексико, а производственные мощности компании расположены в Калифорнии, Техасе и Юте. В прошлом году фирма привлекла $105 млн инвестиций. В числе инвесторов — Lockheed Martin.

Ранее Вашингтон проигнорировал предложенные Киевом технологии для борьбы с беспилотниками. Это решение США раскритиковал заместитель главы спецкомитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер.

Сенатор-демократ от штата Вирджиния привел конкретные цифры. Американская сторона использует ракеты, каждая из которых стоит $2,5 млн. Цель — перехват иранских дронов. Цена одного такого беспилотника — всего $50 тыс.

Уорнер подчеркнул, что у Украины есть собственные наработки. Эти технологии позволяют решать задачу гораздо дешевле. «А мы отказываемся от их предложения по технологиям», — заключил политик.

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