В США успешно испытали дешевый перехватчик дронов Buckler

Как уточняет издание, новую разработку для уничтожения дронов представили в первый день Международного авиасалона в Фарнборо.
Корпус, твердотопливный ракетный двигатель и топливо для Buckler компания разработала и производит сама. Перехватчик нацелен на борьбу с дронами, аналогичными иранским Shahed-136.
«Нельзя выиграть войну на истощение, обменивая миллионные перехватчики на угрозы стоимостью в тысячи долларов», — отметил Хандли.
X-Bow Systems находится в Нью-Мексико, а производственные мощности компании расположены в Калифорнии, Техасе и Юте. В прошлом году фирма привлекла $105 млн инвестиций. В числе инвесторов — Lockheed Martin.
Ранее Вашингтон проигнорировал предложенные Киевом технологии для борьбы с беспилотниками. Это решение США раскритиковал заместитель главы спецкомитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер.
Сенатор-демократ от штата Вирджиния привел конкретные цифры. Американская сторона использует ракеты, каждая из которых стоит $2,5 млн. Цель — перехват иранских дронов. Цена одного такого беспилотника — всего $50 тыс.
Уорнер подчеркнул, что у Украины есть собственные наработки. Эти технологии позволяют решать задачу гораздо дешевле. «А мы отказываемся от их предложения по технологиям», — заключил политик.