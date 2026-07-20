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В ПИМУ разработают технологию ранней оценки состояния клеток сердца

С ее помощью можно будет глубже изучить возрастные изменения сердечной мышцы.

Ученые ПИМУ разработают технологию ранней оценки состояния клеток сердца для борьбы с ишемической болезнью. С ее помощью можно будет глубже изучить возрастные изменения сердечной мышцы и создать более эффективные методы защиты миокарда, рассказали в пресс-службе вуза.

Исследование направлено на разработку платформы для прижизненной неинвазивной оценки энергетического состояния клеток сердца — кардиомиоцитов.

Как отмечают ученые, с возрастом ткани сердца сильнее страдают от гипоксии, а изменения в обмене веществ клеток делают стандартные подходы к лечению ишемической болезни сердца менее эффективными. Поэтому одной из задач исследования станет поиск основ для создания персонализированных кардиопротекторов.

Вместо традиционных методов, при которых клетки разрушаются в процессе анализа, специалисты будут использовать FLIM-микроскопию. Эта технология позволяет наблюдать за метаболизмом живых клеток в режиме реального времени благодаря естественному свечению молекул НАД (Ф)Н и ФАД.

Ученые планируют изучить реакцию клеток разных возрастов на острую и хроническую гипоксию и зафиксировать изменения в их энергетическом обмене еще до появления необратимых повреждений. Полученные результаты сравнят с показателями работы сердца в живом организме.

По мнению авторов проекта, результаты исследования могут стать основой для разработки «умных» кардиопротекторов, учитывающих возраст пациента. Это позволит повысить эффективность восстановления после инфарктов и в перспективе снизить смертность от ишемической болезни сердца, которая, по данным ВОЗ, остается ведущей причиной смерти в мире.

Проект реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ).

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