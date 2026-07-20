В ПИМУ разработают технологию ранней оценки состояния клеток сердца

По мнению авторов проекта, результаты исследования могут стать основой для разработки «умных» кардиопротекторов, учитывающих возраст пациента. Это позволит повысить эффективность восстановления после инфарктов и в перспективе снизить смертность от ишемической болезни сердца, которая, по данным ВОЗ, остается ведущей причиной смерти в мире.