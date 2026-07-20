Конечную остановку автобуса № 92 перенесут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде перенесут конечную остановку автобусного маршрута № 92. Об этом сообщается в сообществе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в ВКонтакте.
С 27 июля автобусы маршрута № 92 «Улица Левинка — Улица Усилова» вместо конечной остановки на улице Усилова будут доезжать до улицы Яблоневой к дому № 1. После завершения реконструкции дороги на этой улице маршрут продлят до улицы Деловой, автобус будет останавливаться у дома № 1 корпуса 1.
Такие изменения улучшат пешеходную доступность жилых домов и объектов промзоны в районе улиц Яблоневой и Деловой.
Напомним, три пригородных поезда в Нижегородской области ходят по новому расписанию с 20 июля. Изменения затронули электрички сообщением «Правдинск — Нижний Новгород», «Нижний Новгород — Заволжье», «Нижний Новгород — Правдинск».