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Конечную остановку автобуса № 92 перенесут в Нижнем Новгороде

Вместо улицы Усилова автобус будет останавливаться на улице Яблоневой.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде перенесут конечную остановку автобусного маршрута № 92. Об этом сообщается в сообществе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в ВКонтакте.

С 27 июля автобусы маршрута № 92 «Улица Левинка — Улица Усилова» вместо конечной остановки на улице Усилова будут доезжать до улицы Яблоневой к дому № 1. После завершения реконструкции дороги на этой улице маршрут продлят до улицы Деловой, автобус будет останавливаться у дома № 1 корпуса 1.

Такие изменения улучшат пешеходную доступность жилых домов и объектов промзоны в районе улиц Яблоневой и Деловой.

Напомним, три пригородных поезда в Нижегородской области ходят по новому расписанию с 20 июля. Изменения затронули электрички сообщением «Правдинск — Нижний Новгород», «Нижний Новгород — Заволжье», «Нижний Новгород — Правдинск».