Конечную остановку автобуса № 92 перенесут в Нижнем Новгороде

С 27 июля автобусы маршрута № 92 «Улица Левинка — Улица Усилова» вместо конечной остановки на улице Усилова будут доезжать до улицы Яблоневой к дому № 1. После завершения реконструкции дороги на этой улице маршрут продлят до улицы Деловой, автобус будет останавливаться у дома № 1 корпуса 1.