В Красноярск не пустили зараженные фрукты из Китая

В Красноярске специалисты Россельхознадзора выявили опасных вредителей в партиях фруктов из Китая.
На складе временного хранения проверили манго и виноград общим весом 1,65 тонны. В них нашли червеца Комстока. Также вредителя обнаружили в партии яблок весом 5 тонн — там выявили персиковую плодожорку. Наличие карантинных вредителей подтвердили лабораторные исследования.
Чтобы не допустить распространения заражения, всю продукцию по решению собственника обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека. Ввозившему фрукты лицу объявили предостережения.
В Россельхознадзоре напомнили, что такие вредители не опасны для людей, но могут серьезно навредить сельскому хозяйству и уничтожить значительную часть урожая.