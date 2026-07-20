«Летели как по гоночной трассе»: в Зеленоградске самокатчица проехала по ногам четырёхлетнему мальчику

Мальчик несколько дней тяжело переживал случившееся: «Он очень сильно плакал, плохо спал. На следующий день вообще замкнулся в себе. У меня ребёнок обычно очень активный, а тут просто ушёл в себя и не разговаривал ни с кем. Только недавно снова начал бегать, смотреть бабочек. А ещё сказал: “Мама, я больше никогда не попрошу сладкую вату”. Это, конечно, очень тяжело слышать», — добавила женщина.