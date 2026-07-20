Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке главкома Сырского

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально опроверг информацию об увольнении главнокомандующего Александра Сырского. В ведомстве заявили, что генерал продолжает в полном объеме выполнять свои обязанности на посту главкома.
Ранее украинское издание «Инсайдер.ua» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Сырский освобожден от должности и официальное решение будет объявлено в ближайшее время.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский инициировал смену кабинета министров. Верховная рада отправила в отставку вице-премьера Юлию Свириденко и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова.
Кадровые перестановки спровоцировали волну уличных протестов в Киеве и ряде других городов: митингующие выступили в поддержку Федорова и потребовали отставки Александра Сырского.