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Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке главкома Сырского

Генштаб ВСУ выступил с официальным опровержением слухов об увольнении Александра Сырского. Главком продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на появившуюся в СМИ информацию. Ранее кадровые изменения в правительстве Украины, инициированные президентом, привели к уличным акциям протеста.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально опроверг информацию об увольнении главнокомандующего Александра Сырского. В ведомстве заявили, что генерал продолжает в полном объеме выполнять свои обязанности на посту главкома.

Ранее украинское издание «Инсайдер.ua» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Сырский освобожден от должности и официальное решение будет объявлено в ближайшее время.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский инициировал смену кабинета министров. Верховная рада отправила в отставку вице-премьера Юлию Свириденко и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова.

Кадровые перестановки спровоцировали волну уличных протестов в Киеве и ряде других городов: митингующие выступили в поддержку Федорова и потребовали отставки Александра Сырского.

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