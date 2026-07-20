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Новый телеканал появился в Беларуси с 20 июля

«Белтелеком» сказал про новый телеканал, заработавший в Беларуси с 20 июля.

Источник: Комсомольская правда

Новый телеканал появился в Беларуси с 20 июля 2026 года. Подробности сообщает «Белтелеком».

На 47-й кнопке для белорусских телезрителей начал вещание новый телеканал — DetectiveJam. Он работает в тестовом режиме и предлагает зрителям расследования, реконструкции как нераскрытых преступлений, так и громких уголовных дел.

Телеканал доступен в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

Кстати, мы писали еще про один новый телеканал, который заработал в Беларуси с 15 июля.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.

А еще синоптики сказали, когда начнется реальное похолодание и дожди в Беларуси.