Новый телеканал появился в Беларуси с 20 июля 2026 года. Подробности сообщает «Белтелеком».
На 47-й кнопке для белорусских телезрителей начал вещание новый телеканал — DetectiveJam. Он работает в тестовом режиме и предлагает зрителям расследования, реконструкции как нераскрытых преступлений, так и громких уголовных дел.
Телеканал доступен в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.
Кстати, мы писали еще про один новый телеканал, который заработал в Беларуси с 15 июля.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.
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